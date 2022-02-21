Звинуватив арбітра в корупції: зіркового Моурінью можуть дискваліфікувати на кілька матчів

Головний тренер Роми Жозе Моурінью може отримати дискваліфікацію після висловлювань на адресу арбітра Лукі Пайретто під час зустрічі з Вероною (2:2).

Рома героїчно уникла від домашньої поразки Вероні в рамках 26-го туру італійської Серії A, і в результаті дійшла задовільного результату, відігравшись у ході другої половини зустрічі.

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Проте, завершували гру "вовки" вже без свого наставника Жозе Моурінью, якому головний рефері матчу, Лука Пайретто з Турину, був змушений показати червону після безсторонніх висловлювань на свою адресу.

Португалець заявив, що Пайретто діяв на користь Ювентус, прямого конкурента у боротьбі за місце у Лізі чемпіонів:

"Вони надіслали тебе з Турина! Тебе надіслав Ювентус!", – кричав Моурінью.

Також Моуріньо показав на адресу Пайретто жест телефону. Багато хто розцінив це як натяк на той факт, що батько Пайретто П'єрлуїджі, сам колишній суддя та функціонер, у 2006 році був замішаний у корупційному скандалі Кальчополі. Він вів постійні телефонні переговори з генеральним директором Ювентуса Лучано Моджі і був усунений від футболу на 3,5 роки.