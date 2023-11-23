У день тріумфу над Барселоною: військові врятували стяг Шахтаря зі знищеної Авдіївки – відео

Щодня українські військові роблять усе, аби просунутись у глиб фронту та забрати у ворога те, що він свого часу окупував. Росія ж у своєю чергою нищить усе, що бачить на своєму шляху. Однак є дещо, що залишається вцілілим довкола руїн.

Одним із таких символів незламності став прапор донецького Шахтаря, який попри суцільні руйнування залишився висіти на одній зі стін зруйнованого Авдіївського коксохімічного заводу. Мобільна група СтратКому ЗСУ, яка працювала на території будівлі, зняла стяг футбольного клубу УПЛ.

Цікаво Чи навчив Усик Полісся, як відправляти у нокаут сильних суперників: прогноз на дербі з Шахтарем

Шахтар переміг у день порятунку свого прапора

Очолив порятунок головний сержант 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Віктор Жарук, який й помітив вцілілий стяг "гірників". Він не побоявся зняти, а потім і забрати прапор Шахтаря в одній із зруйнованих кімнат, де залишилась лише стіна та маленький шматок підлоги по якій й пробирався військовий, ризикуючи власним життям.

Адже Авдіївка є одним із пекельних місць передової, яка перебуває під постійним ворожим обстрілом. Однак ЗСУ продовжують вибивати окупанта з української території.

Символічно, що порятунок прапора відбувся 7 листопада. Якраз у цей день Шахтар приймав Барселону у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Завдяки єдиному голу Данила Сікана створив сенсацію, перегравши "блаугранас" 1:0.

Цей збіг дат, який не може бути випадковим. У донецькому клубі показали відео з порятунку клубного прапора.

Відео порятунку прапора Шахтаря із Авдіївки