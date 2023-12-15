Наче в'язні: фани клубу АПЛ вболівали за матчем Ліги конференцій у диких умовах – жахливі фото

У п'ятницю, 14 грудня, відбулись усі матчі 6-го туру групового раунду Ліги конференцій. В одному із них Зріньскі розписало мирову із Астон Віллою.

У другому таймі команди обмінялись голами, але не визначили сильнішого в останньому поєдинку групового раунду ЛК. Фінальний свисток зафіксував нічию 1:1, пише 24 Канал.

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Які умови надали уболівальникам "левів"

Виїзна мирова принесла Астон Віллі один бал та перше місце у групі "Е" (13 балів), яке вивело англійський клуб до 1/8 фіналу Ліги конференцій. В 1/16 турніру вийшла польська Легія, яка набрала лише на один пункт менше, аніж лідер квартету.

АЗ Алкмаар та Зріньскі закінчили свій шлях у єврокубках у цьому сезоні-2023/2024.

Попри це все слід звернути увагу на підтримку Астон Вілли у виїзному поєдинку проти боснійського суперника. Декілька сотень уболівальників приїхати, аби підтримати улюблену команду в останньому матчі групового етапу. Однак організатори матчу зі сторони господарів облаштували дуже дивне місце для фанів англійського клубу.

Уболівальники "левів" були змушені підтримувати команду із трибуни, яка більше нагадувала клітку для справжніх левів. З усіх сторін фани гостей були обгороджені сіткою. Уболівальники були наче у клітці, де тримають в'язнів.



Вид, який бачили фанати Астон Вілли / Фото Football Away Days



Клітка для фанатів Астон Вілли / Фото Football Away Days

Нагадаємо, що, на жаль, свій шлях у Лізі конференцій припинила луганська Зоря. Український клуб набрав 7 балів у 6-ти турах та у підсумку посів 3-тє місце, яке не дозволило пробитись у наступний раунд змагань. Далі пройшли Маккабі Тель-Авів та Гент. Разом із "мужиками" єврокубки покинув Брейдаблік, якого Зоря в останньому турі розгромила з рахунком 4:0.