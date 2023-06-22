"Я не кріпак": футболіст Зорі розкрив ультиматум клубу через відмову продовжувати контракт

Максим Хлань розкрив нові деталі конфлікту зі своїм нинішнім клубом луганською Зорею. Футболіст не погоджується на умови "мужиків".

Взимку 2021-го року талановитий півзахисник Максим Хлань перебрався із львівських Карпат у луганську Зорю. Тим самим зробив крок уперед у своїй кар'єрі, але далі все пішло не так гладко.

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Хлань: Якщо не підпишу контракт на п'ять років, то взагалі не тренуватимуся з жодною з команд

Луганський клуб примушує футболіста продовжити контракт ще на 5 років. Чого не хоче робити Хлань. Після відмови Максима реакція Зорі була різкою – клуб позбавив футболіста нормального тренувального процесу та ігрової практики.

За словами 20-річного півзахисника, останньою краплею стало те, що його самого залишили на тренувальній базі, коли всі команди відправились на останній тур в Ужгород.

Я три дні тренувався сам, виконуючи свій контракт. А потім зрозумів, що я не кріпак і мені не потрібний такий футбол,

– сказав футболіст.

Максиму нічого не залишалось, як тренуватись на самоті. Хлань продовжував тренування та виконував свій контракт із "мужиками". Футболіст розповів про ультиматум від Зорі. Луганський клуб просто маринує та затоптує талант молодого півзахисника.

Директор клубу Ігор Гузь повідомив мені, що якщо я найближчим часом не підпишу контракт на п'ять років, то взагалі не тренуватимуся з жодною з команд, а просто намотуватиму кола до кінця контракту. Який сенс мені терпіти такі знущання?,

– розповів Хлань.

Відзначимо, що 30 грудня 2023 року контракт Хланя із луганським клубом спливає.

Раніше Хлань розповідав, що мав конфлікт із агентом Вадимом Шаблієм, який обіцяв футболісту "золоті гори" у Зорі. Натомість той не отримав із обіцяного нічого: без постійної ігрової практики, фінансових можливостей та швидкого переїзду у європейську команду.

У сезоні-2022/2023 Хлань провів у футболці Зорі 8 матчів, у яких віддав 2 асисти. Востаннє виходив на футбольне поле 18 березня 2023 року у матчі проти київського Динамо, коли провів на полі лише 12 хвилин, але встиг відзначитись гольовою передачею.

Після чого був відсторонений від команди. Зоря ж стала третьою за підсумками сезону-2022/2023 в УПЛ.

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