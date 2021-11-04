Зоря перемогла ЦСКА в Лізі конференцій завдяки голам в кінцівці матчу: відео

Луганська Зоря перемогла у другому поспіль матчі Ліги конференцій. В домашньому матчі вони перемогли болгарський ЦСКА завдяки голам іранських нападників Шахаба та Аллах'яра.

Зоря – ЦСКА Софія 2:0

Голи: Шахаб, 87, Аллах'яр, 90+5

Матч Зорі та ЦСКА видався доволі бойовим. Команди більше уваги приділили боротьбі в центрі поля, аніж створенню справді небезпечних моментів. За перший тайм – лише по одному удару в площину воріт виконала кожна з команд. Хоча самі удари небезпеки не несли.

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Все теж продовжилося і в другому таймі. Тож матч йшов до першої помилки однієї з команд. І сталася вона аж наприкінці зустрічі. Шахаб запресингував суперника після вкидання ауту, відібрав м'яч в Лама, після чого увійшов у штрафний майданчик. перед ним був Маттей, тож здавалося, що момент втрачено. Хоча поруч були партнери. Але Шахаб сам наважився на удар – м'яч пролетів поміж ніг захиснику в кут воріт Бусатту, який не сподівався на удар.

Після цього перед Зорею постало завдання зберегти позитивний результат. натомість гості майже всі сили кинули на фінальний штурм воріт, за що і поплатилися ще одним голом у свої ворота. Після розіграшу штрафного м'яч вдалося відібрати та організувати швидкий контрвипад. Він міг провалитися, адже Жуніньо впав на газон. Але м'яч підхопив Шахаб, дійшов з ним до штрафного, де віддав пас на Аллах'яра – іранський нападник свій момент не змарнував.

Зоря перемагає та набирає шість очок. Скільки ж має Рома, яка поки не зіграла свій матч проти Буде/Глімт.