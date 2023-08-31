"Мужики" були близькі до дива: Зоря перемогла Славію, але вилетіла із Ліги Європи – відео голів

У четвер, 31 серпня, Зоря провела домашній матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи Славії. Луганському клубу не вдалось продовжити свій шлях у груповому раунді цього єврокубкового турніру.

Зоря – Славія 2:1 (за підсумками двох матчів 2:3)

Голи: Алефіренко, 32, Антюх, 41 – Юрасек, 83

Славія підійшла із комфортними 2:0 до другої зустрічі із Зорею. Майже одразу м'яч собі під контроль взяли футболісти чеського клубу, які контролювали хід поєдинку у першому таймі. Хоча саме луганському клубу потрібно було наздоганяти у рахунку, пише 24 Канал.

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Команди вирішили не включати у першому таймі високих швидкостей та й роботи у голкіперів було небагато.

На 32-й хвилині господарі несподівано розмочили нулі на табло. Алефіренко взяв ініціативу на себе та наважився на удар із дальньої відстані. Як бачимо, що не прогадав. Голкіпер не зміг потягнути класний постріл нападника Зорі. "Мужики" повели у рахунку 1:0.

Луганський клуб відквитав один гол та змусив тренера та футболістів Славії понервувати. Від нічийного рахунку "мужиків" віддаляв лише один результативний удар.

Після цього голу господарі почали грати більш агресивно та взяли під контроль м'яч. Славія, схоже, була шокована таким розвитком подій. Чим ще раз скористались "мужики". Під завісу першого тайму Зоря подвоїла свою перевагу на табло.

Антюх отримав передачу від Вантуха та пробив у ближній кут воріт. Воротар празького клубу помилився та вдруге за тайм був змушений витягувати м'яч із власної сітки володінь 2:0. Чудову роботу у першому таймі зробили підопічні Бартуловіча.

Відео двох голів Зорі

У компенсований до першого тайму час Славія намагалась здійснити штурм воріт Турбаєвського, але усі старання були марними. Зоря дуже впевнено діяла у захисті у перші 45 хвилин.

На старті другого тайму по-справжньому небезпечно було біля воріт Зорі. Турбаєвський парирував гострий удар головою від Дорлі.

Джордан, який виконував величезний обсяг роботи на футбольному полі, заблокував потужний удар від Юрасека.

На 77-й хвилині Вантух відгукнувся на закидання у штрафний від Антюха. Перший ногою дістав м'яч, після чого він пролетів поміж ніг голкіперу Славії. Але в останній момент воротар чеського клубу дивом не дав м'ячу перетнути лінію своїх воріт. Чудовий момент змарнувала Зоря на екваторі другого тайму.

Активність чехів втілилась у гол. Масопуст добре подав у штрафний Зорі, де на другому поверсі найкраще зіграв Юрасек який головою забив перший гол Славії у цьому матчі – 2:1. На жаль, "мужики" пропустили тоді, коли вже було не варто це робити.

Як забивала Славія: дивіться відео

Через декілька хвилин Горбач міг робити рахунок 3:1. Але голкіпер і захисник, який вже набігав на футболіста Зорі, не дав йому забити такий важливий гол для луганського клубу.

Зоря зробила усе, що могла, але цього не вистачило, аби вийти у груповий раунд Ліги Європи. Гірка перемога "мужиків" 2:1. Ліга Європи залишається без українських представників.



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