Топова битва в УПЛ: онлайн-трансляція матчу Зоря – Шахтар

Зоря та Шахтар мали відіграти перший очний матч сезону ще у жовтні минулого року. Втім через участь обох команд у єврокубках команди домовились перенести зустріч 10 туру на весну.

У четвер, 18 квітня, в Києві відбудеться перенесений матч 10 туру чемпіонату України. В ньому бронзовий призер минулого сезону Зоря прийме чинного лідера Шахтар, пише 24 канал. Початок – о 15:30 за київським часом.

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Перша дуель в сезоні

Луганці невдало провели першу половину сезону, але у 2024 році здобули чотири перемоги у восьми матчах та піднялись в середину таблиці. Наразі Зоря посідає 10 місце, випереджаючи зону перехідних матчів на шість очок.

Втім "біло-чорні" ще не грали жодного матчу проти Шахтаря. Донеччани є головним фаворитом чемпіонату, адже навіть з двома матчами в запасі лідирує у таблиці. Команда Маріно Пушича на один бал випереджає Динамо, яке зіграло на матч більше.

Зоря традиційно є незручним суперником для Шахтаря. В останніх семи іграх "біло-чорні" п'ять разів відбирали очки у донеччан (всі – в рамках УПЛ). Правда, у двох інших випадках "гірники" знищували луганців – 6:1 та 3:0.

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