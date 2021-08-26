Зоря – Рапід: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

Луганська Зоря грає матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти австрійського Рапіда. Початок матчу о 19:30.

Перший матч між цими командами в Австрії закінчився болючою поразкою Зорі з рахунком 3:0. Тож для виходу в груповий етап Ліги Європи луганцям потрібно вдома перемагати з різницею в чотири та більше голів. За умови перемоги з різницею в три голи на команди очікуватиме додатковий час. Решта результатів не підходить для Зорі.

До теми Чи здійснить Зоря чудо в матчі з Рапідом за місце в Лізі Європи

Стартові склади команд

Зоря: Шевченко, Хомченовський, Вернидуб, Цвєк, Жунінью, Назарина, Громов, Булеца, Кочергін, Гладкий, Сайядманеш

Рапід: Гартлер, Стойковіч, Граймль, Хофманн, Уллман, Любічіч, Граховац, Аразе, Фунтас, Грюлль, Кара

Варто відзначити, що у випадку поразки, Зоря продовжить виступи в Лізі конференцій.

Матч Зоря – Рапід розпочнеться о 19:30. Онлайн-трансляція розпочнеться о 19:25.