Перервали безпрограшну серію "мужиків": Олександрія мінімально здолала Зорю

У суботу, 17 серпня, продовжився третій тур УПЛ. У першому матчі дня Зоря протистояла Олександрії.

Зоря – Олександрія 1:2

Голи: Джордан, 50 – Безерра, 23, Ковалець, 32.

В межах третього туру чемпіонату України Зоря вдома приймала Олександрію. "Мужики" успішно стартували в УПЛ, вигравши два матчі поспіль, пише 24 канал.

Неочікувана звитяга підопічних Ротаня

Олександрія активно розпочала перший тайм, намагаючись пресингувати суперника.

Вже на 23-й хвилині команда Ротаня відкрила рахунок у матчі. Безерра та Філіппов обмінялися передачами і перший вдало влучив у ворота Зорі.

Згодом Олександрії вдалося забити і другий гол. На 32-й хвилині Ковалець низом пробив у лівий нижній кут. Наприкінці першого тайму "мужики" мали один небезпечний момент, однак не змогли його реалізувати.

На початку другого тайму Зорі вдалося зменшити перевагу гостей. На 51-й хвилині Джордан забив гол, зробивши рахунок 1:2.

Після цього команди обмінювалися моментами, а у компенсований час Зоря всіма силами намагалася зрівняти рахунок, проте безуспішно.

Відзначимо, що сьогодні, 17 серпня, відбудуться також матчі Полісся – Інгулець (15:30) та Карпати – Динамо (18:00).