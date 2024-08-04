Зоря вирвала перемогу у першому матчі чемпіонату України 2024-2025: відео суперголу від хорвата

Луганці мало чим перевершили Інгулець на старті нового сезону УПЛ. Втім вдала атака у компенсований час допомогла Зорі стартувати з трьох очок.

Зоря – Інгулець 2:1

Голи: Башич, 16, Яцик, 90+3 – Білоцерківець, 29.

В чемпіонаті України 2024-2025 підійшов до завершення перший тур. Два матчі Олександрія – Динамо та Рух – Полісся були перенесені через участь гравців команд на Олімпійських іграх, пише 24 Канал.

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Перемога за рівної гри

Програму неділі завершувала зустріч у Києві, де Зоря приймала новачка УПЛ Інгулець. Луганці виставили бойовий склад, але без Арсенія Батагова. Молодим захисником зацікавився Трабзонспор, тому його трансфер вже на носі.

Команди демонстрували майже рівну гру, відзначившись по разу до перерви. Спочатку суперудар вдався Башичу, який застав зненацька кіпера гостей. Зрівняти рахунок вдалось в середині першого тайму Білоцерківцю.

Володимир відгукнувся на проникаючий пас від Пятова та переграв у ближньому бою Турбаєвського. У другій половині матчу Зоря більше володіла м'ячем, але за кількістю моментів був паритет. Гра йшла до нічиєї, але у компенсований час Інгулець проспав випад від Яцика.

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Орендований у Динамо хавбек відгукнувся на подачу Антюха та ударом головою вирвав для Зорі перемогу. Наступного туру луганці завітають в гості до Чорноморця, тоді як Інгулець – до Колоса.

Відеоогляд матчу Зоря – Інгулець