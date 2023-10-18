Логістика не дозволяє: Зоря проти перенесення матчу ЛК, попри війну в Ізраїлї

З 7 жовтня на території Ізраїлю відбуваються бойові дії через агресію, яку застосували бойовики з руху ХАМАС, запустивши одночасно понад 2 тисячі ракет з Сектора Гази. За таких умов безпечне проведення спортивних заходів не є можливим, тому їх скасовують або переносять.

Така ситуація торкнулася й представника України. Луганська Зоря 26 жовтня за календарем мала зіграти в Тель-Авіві поєдинок із місцевим Маккабі.

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Зоря не погоджується переносити матч на іншу дату

Ізраїльський клуб офіційно звернувся в УЄФА із проханням перенести матч третього туру групового етапу Ліги конференцій проти української команди на іншу дату. Проте такий варіант не влаштовує чинного бронзового призера УПЛ.

Пресслужба луганців опублікувала офіційну позицію клубу. Зоря готова піти назустріч Маккабі, але не ціною власних інтересів:

Луганська Зоря з розумінням відноситься до ситуації, яка склалася в Ізраїлі. А саме, до війни та терористичних актів на території країни, та до всього, що призводить до гибелі людей. Проте, незважаючи на все, треба нагадати, що на території нашої країни вже практично 10 років йде війна. За цей час наші люди, наші вболівальники та наша команда пережила багато чого. Довелося залишати власні домівки, розпочинати життя знов та боротися далі.

Луганці зазначили, що попри війну в Україні, яка триває майже 10 років, клуб жодного разу не просив переносити свої поєдинки в єврокубках. Навіть під час повномасштабного вторгнення, коли дорога на матчі іноді займає по 20 годин лише в одну сторону.

Тому Зоря запропонувала альтернативу. Український клуб готовий обмінятися домашніми матчами з Маккабі або допомогти супернику організувати їх домашній поєдинок на "Люблін Арені", де грає Зоря свої умовно домашні матчі в єврокубках.

Також луганці згодні зіграти домашній поєдинок суперника в будь-якій країні, де оберуть господарі поля. Але позиція Маккабі щодо перенесення дати поєдинку не є прийнятною для українців, адже у листопаді у них дуже складний графік.



Окрім матчів єврокубків, нас чекатимуть матч в Кубку України (в Одесі) та власний чемпіонат. Враховуючи дуже тяжку логістику, не забуваючи, що Україна теж є країною, яка продовжує війну та свою боротьбу за незалежність, не бажаючи нехтувати внутрішніми змаганнями (Кубком та чемпіонатом України), будь-який перенос матчів є неприйнятним для Зорі.



Ми готові грати у футбол та готові грати, дотримуючись регламентів та календаря змагань УЄФА та внутрішнього чемпіонату,

– йдеться у заяві.

Зазначимо, що матч-відповідь між Зорею та Маккабі за календарем запланований на 9 листопада. Окрім нього луганці мають провести ще 5 матчів в останньому місяці осені, тому, з урахування логістики, перенесення поєдинку дійсно виглядає практично неможливим.

. Після перших двох турів у Лізі конференцій Зоря набрала 4 очки та посідає поточне друге місце у групі, Маккабі має 3 залікові пункти й розташувався одразу за луганцями.