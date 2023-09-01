Зоря отримала суперників в групі Ліги конференцій

В Лізі конференцій відбулося жеребкування групового етапу. В цьому турнірі єдиним представником України стала луганська Зоря.

Зоря потрапила до групи Ліги конференцій, не зумівши подолати кваліфікацію Ліги Європи. Натомість Дніпро-1 та Динамо, які виступали кваліфікації Ліги конференцій, поступилися за сумою двох матчів своїм суперникам і закінчили виступи в єврокубках.

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Під час жеребкування Зоря перебувала в третьому кошику. Тож отримала в суперники по одній команді з першого, другого та четвертого кошиків.

Зоря потрапила до групи B, де її суперниками стали бельгійський Гент, ізраїльський Маккабі (Тель-Авів) та ісландський Брейдаблік.

Перший матч групового етапу Ліги конференцій відбудеться 21 вересня. В плей-офф вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету. Календар матчів Зорі в Лізі конференцій буде відомий згодом.