Битва головних розчарувань старту сезону в УПЛ: онлайн-трансляція матчу Зоря – Дніпро-1

У неділю, 24 вересня, відбудеться матч між призерами УПЛ-2022/2023 – Зоря на своєму полі прийматиме Дніпро-1. Онлайн-трансляцію інтригуючого протистояння можна переглянути на сайті 24 Каналу.

У Львові на стадіоні "Україна" о 15:00 на поле вийдуть клуби, які жахливо розпочали сезон та вже встигли змінити головних тренерів. Перед стартом матчу, команди, які були медалістами минулого сезону, перебувають у зоні перехідних матчів, здобувши лише по одній перемозі, пише 24 Канал.

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Зустріч головних невдах старту сезону

У п'яти поєдинках Дніпро-1 набрало лише 6 балів та випереджає Верес, який знаходиться у зоні вильоту лише на 1 очко. Щоправда, команда Максимова має 2 матчі в запасі порівняно з рівнянами.

Зоря має ще гіршу ситуацію. Підопічні Кривенцова з 5 пунктами йдуть чотирнадцятими у таблиці УПЛ, здобувши єдину перемогу аж 13 серпня в матчі проти Ворскли.

Майбутня зустріч буде восьмою офіційною в історії протистояння Зоря – Дніпро-1. У п'яти із них перемогу святкували футболісти луганського клубу та ще по одному разу була зафіксована нічия та перемога чинного віцечемпіона України, різниця м'ячів 15:7 на користь "мужиків".

Трансляція розпочнеться о 14:15, де своїми думками будуть ділитися експерти перед початком матчу Зоря – Дніпро-1. Після гри на вас чекає огляд поєдинку, коментарі футболістів та тренерів.

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Зоря – Дніпро-1