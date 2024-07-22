Без Кріштіану та Мессі: стала відома перша п'ятірка претендентів на "Золотий м'яч" 2024

Минулий сезон подарував світовій футбольній спільноті чимало сенсаційних, яскравих і непередбачуваних подій. Багато гравців дуже добре себе проявили та претендують на "Золотий М'яч".

Після довготривалої ери Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі, які довго ділили між собою перше місце у званні найкращого гравця світу, на зміну приходять молоді гравці. Наразі багато хто намагається дати прогноз щодо гравця, який отримає Золотий м'яч у цьому році.

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Претенденти на "Золотий м'яч"

Найбільші шанси отримати нагороду цього року має вінгер збірної Бразилії та мадридського Реала Вінісіус Жуніор – 44 відсотки. Друге місце за переможцем Євро-2024 та гравцем Ман Сіті Родрі, він має 40 відстоків.

Трійку лідерів закриває ще один гравець "Королівського клубу" та півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем. Після нього Дані Карвахаль, який виграв цього року Лігу чемпіонів, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та Євро-2024. П'яте місця у 17-річного іспанця Ламіна Ямала.

Серед українців також були футболісти, які отримували "Золотий М'яч". Це Олег Блохін та Ігор Бєланов, які грали за Динамо. Також Андрій Шевченко здобув нагороду під час виступів у складі Мілану.

Минулого року нагороду отримав Ліонель Мессі, хоча думки сильно відрізняються. Головним претендентом на "Золотий м'яч" вважався Ерлінг Холланд. Норвежець став найкращим бомбардиром АПЛ, виграв чемпіонат Англії, кубок країни та Лігу Чемпіонів.