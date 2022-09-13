І знову Німеччина: українські арбітри працюватимуть на матчі єврокубка

В УЄФА призначили бригади арбітрів на матчі Ліги конференцій. Серед них і українська бригада арбітрів.

Євген Арановський призначений головним арбітром матчі між німецьким Кельном та чеським Словацко в Лізі конференцій.

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Команди проведуть матчі в другому турі групового етапу. Ця гра відбудеться в четвер, 15 вересня.

На лініях Євгену Арановському допомагатимуть Віктор Матяш та Валентин Куцев. Четвертий арбітр — Ярослав Козик.

Варто відзначити, що в першому турі групового етапу єврокубків український арбітр працював на матчі Ліги Європи. Цей матч теж відбувся в Німеччині. Сергій Бойко обслуговував матч Уніон (Німеччина) – Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія), який відбувся 8 вересня в Берліні.

На лініях йому допомагали Семен Шлончак та Олександр Жуков, а четвертим арбітром був Віталій Романов. На цьому ж матчі був VAR, за який відповідали арбітри з Нідерландів.