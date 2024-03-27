Колишній суперник Усика розповів, чи зможе українець перемогти Ф'юрі

Колишній чемпіон Тоні Белью поділився думками про майбутній бій за звання абсолютного чемпіона у важкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Він назвав переможця поєдинку.

На думку Белью, це буде захоплюючий поєдинок, де Усик здобуде перемогу. Він переконаний, що це буде найвеличніший поєдинок.

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Белью захоплений Усиком

"Це буде захоплююче, хоча, думаю, дивитися буде не дуже приємно, але Олександр Усик досягне перемоги. Я сподіваюся, що його не пограбують, бо якщо він отримає перемогу рішенням суддів, я вважаю, що це буде найбільша серія серед усіх бійців, яких я бачив.

Він бився з кожним чемпіоном на чужій території та об’єднав дивізіон. Він робив це у крузервейті. Він прийшов на територію чемпіона у надважкій вазі (Ентоні Джошуа в Лондоні – ред. 24 Канал) і переміг його на його території", – зазначив боксер.

Белью пригадав свій бій проти українця, він не очікував, що Олександр стане тріумфатором зустрічі.

"Він збирається перемогти Тайсона Ф’юрі в Саудівській Аравії, незважаючи ні на що, поговоримо про історію про аутсайдера. Не зрозумійте мене неправильно, він не такий вже аутсайдер, тому що я знаю, наскільки він хороший, я був в рингу з ним. Але ніхто не очікував, що він зробить те, що він зробив у надважкій вазі, включаючи мене", – додав він.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі