Колишній суперник Усика розповів, чи зможе українець перемогти Ф'юрі
Джерело:Boxing Social
Колишній чемпіон Тоні Белью поділився думками про майбутній бій за звання абсолютного чемпіона у важкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Він назвав переможця поєдинку.
На думку Белью, це буде захоплюючий поєдинок, де Усик здобуде перемогу. Він переконаний, що це буде найвеличніший поєдинок.
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Белью захоплений Усиком
"Це буде захоплююче, хоча, думаю, дивитися буде не дуже приємно, але Олександр Усик досягне перемоги. Я сподіваюся, що його не пограбують, бо якщо він отримає перемогу рішенням суддів, я вважаю, що це буде найбільша серія серед усіх бійців, яких я бачив.
Він бився з кожним чемпіоном на чужій території та об’єднав дивізіон. Він робив це у крузервейті. Він прийшов на територію чемпіона у надважкій вазі (Ентоні Джошуа в Лондоні – ред. 24 Канал) і переміг його на його території", – зазначив боксер.
Белью пригадав свій бій проти українця, він не очікував, що Олександр стане тріумфатором зустрічі.
"Він збирається перемогти Тайсона Ф’юрі в Саудівській Аравії, незважаючи ні на що, поговоримо про історію про аутсайдера. Не зрозумійте мене неправильно, він не такий вже аутсайдер, тому що я знаю, наскільки він хороший, я був в рингу з ним. Але ніхто не очікував, що він зробить те, що він зробив у надважкій вазі, включаючи мене", – додав він.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі
- Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Однак у команді Олександра сумніваються у цій зустрічі, адже раніше бій неодноразово відкладали.
- Нещодавно промоутер українця Олександр Красюк відповів на запитання про терміни проведення реваншу, який прописаний в контракті.
- Він заявив, що сумнівається навіть у проведенні першого поєдинку, зазначивши, що історія з перенесенням вже повторилася чотири рази. Теоретично, за його словами, матч-реванш повинен відбутися до кінця 2024 року.