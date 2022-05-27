Змоделювали гру збірної Шотландії, – Петраков підбив підсумки двосторонньої гри

26 травня національна команда провела двосторонню гру. Матч був наближеним до офіційного, гравці дотрималися всіх почестей.

Петраков: Бойова нічия

Головний тренер збірної України Олександр Петраков підбив підсумки двосторонньої гри. Він задоволений грою своїх підопічних.

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Я задоволений. Мені дуже сподобалось, як ми грали. Трохи змоделювали гру збірної Шотландії. Одна команда грала за схемою 3-5-2, 3-4-3 – десь так. Змоделювали й стандартні положення,

– сказав Петраков.

Також наставник "синьо-жовтих" розповів про зустріч футболістів з українськими дітьми, які вимушено виїхали з України через війну.

"Бойова нічия. Мені сподобалось. Завтра зранку у нас буде одне відновлюване заняття. До нас прийдуть діти. 100 українських дітей, які змушені були виїхати. Ми з ними зустрінемось і дещо подаруємо", – додав тренер.

Деталі двосторонньої гри

Теоретичні заняття було проведено окремо для кожної з команд – жовтої та синьої, одна з яких мала дотримуватися стилю збірної Шотландії.

Діями одного колективу керували два Олександри – головний тренер Петраков та його асистент Шовковський, а за інший відповідали перший асистент Андрій Анненков та тренер-аналітик Авраам Кампомар.

Спаринг хоч і був внутрішнім, але містив усі необхідні для повноцінного поєдинку атрибути – установку, окремі роздягальні, ігрову форму та спільне виконання державного гімну перед стартовим свистком.

Склад гравців тренерський штаб воліє не оголошувати, оскільки наразі триває робота щодо визначення рівня готовності виконавців до матчу із Шотландією.

У двосторонці взяли участь 22 футболісти, у тому числі всі три присутні зараз у таборі збірної голкіпери. Усі польові гравці провели на полі по 90 хвилин.

Поєдинок закінчився бойовою нічиєю – 1:1. По м’ячу на свій рахунок записали наші голеадори – Роман Яремчук (із гри) та Артем Довбик (із пенальті).

1 червня національна команда зіграє у відбірковому матчі плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги, "синьо-жовті" вийдуть на збірну Уельсу (5 червня), де визначиться, хто поїде до Катару.