Коли побачив повернення Ярмоли у Динамо: легендарний швед може сенсаційно відновити кар'єру

Легендарний швед Златан Ібрагімович може зняти футбольні бутси з цвяха. Колишній нападник Мілана роздумує над відновленням кар'єри.

Абсурдності усій цій ситуації додає те, що Златан попрощався із футбольною кар'єрою лише 4 червня 2023 року після матчу Мілана проти Верони (3:1). Тоді на церемонії прощання швед не стримав сліз. А вже 26 червня з'явились слова Ібрагімовича про його можливе повернення на футбольне поле.

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Футбольний Конор МакГрегор

Легендарний швед інтригуюче відповів на запитання про роботу на адміністративній посаді в італійському клубі Мілан. Він не виключив, що може знову одягнути "червоно-чорну" футболку "россонері". Недовго швед витримав без футболу. Можливо, ми знову побачимо Златана у грі.

Пишаюся тим, що люди хочуть бачити мене у клубі, навіть якщо це буде неігрова посада. Мілан назавжди залишиться в моєму серці, враховуючи те, через що ми з ним пройшли. Зараз я не поспішаю, подивимося, що буде далі. Минуло лише три тижні, можливо, я повернуся на поле, хто знає. Можливо, вже через місяць я буду в тренувальному таборі з Міланом,

– заявив Ібрагімович.

Златан не звертає увагу на вік. Адже 3 жовтня 2023 року Ібрагімовичу виповниться вже 42 роки.

Слова шведа схожі, що постійних заяв найвпізнаванішого бійця світу Конора МакГрегора, який декілька разів закінчував та відновлював свою спортивну кар'єру.

Нагадаємо, що перед цим прощанням були чутки, що Златан піде з Мілана та продовжить кар'єру в іншому італійському клубі. Але все сталось зовсім інакше.