Після товариського матчу між Францією та Україною футболісти французької команди віддали належне Андрію Шевченку. Відразу декілька гравців з Франції зробили фотографії з головним тренером збірної України, який у минулому був видатним футболістом.

Нападник збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе опублікував спільне фото з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком. Про це повідомляє 24 канал.

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"Шевченко – велика легенда. Велика шана", – підписав фото в інстаграмі Мбаппе.



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У матчі з Україною на рахунку французького форварда гол та результативна передача.

Разом з тим, після матчу фотографію з Шевченком зробив Олів'є Жиру. Нападник "Челсі", який провів свій сотий матч за Францію, зізнався, що є фанатом Шевченка.

Також Жиру взяв автограф у наставника збірної України. У матчі проти України Жиру забив два голи.