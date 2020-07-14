Зінченко зібрав потужний склад у FIFA20 та отримав картку в 99 балів
Український футболіст Олександр Зінченко полюбляє грати не лише у справжній футбол в складі "Манчестер Юнайтед", але й у віртуальний. Там в нього теж є значні успіхи.
Олександр Зінченко зібрав свій склад для режиму гри Squad Battle Challenge в FIFA 20, пише 24 канал.
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У цьому складі українцю відведена роль лівого захисника, а його рейтинг склав 99. Стільки ж мають ще троє гравців – форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду, захисник "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк та півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне. Окрім останнього, "МанСіті" в цьому складі представляють правий захисник Кайл Вокер та лівий атакуючий півзахисник Рахім Стерлінг.
Є у його складі і два легендарні гравці, які вже закінчили кар'єру – бразилець Роналдо та голландець Руд Гулліт.
Інші позицій заняли воротар "Барселони" Марк-Андре тер Штеген, захисник "Реалу" Серхіо Рамос та атакувальний півзахисник ПСЖ Неймар.
За цей склад можна зіграти в режимі Squad Battle Challenge до кінця тижня.