Український футболіст Олександр Зінченко полюбляє грати не лише у справжній футбол в складі "Манчестер Юнайтед", але й у віртуальний. Там в нього теж є значні успіхи.

Олександр Зінченко зібрав свій склад для режиму гри Squad Battle Challenge в FIFA 20, пише 24 канал.

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У цьому складі українцю відведена роль лівого захисника, а його рейтинг склав 99. Стільки ж мають ще троє гравців – форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду, захисник "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк та півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне. Окрім останнього, "МанСіті" в цьому складі представляють правий захисник Кайл Вокер та лівий атакуючий півзахисник Рахім Стерлінг.

Є у його складі і два легендарні гравці, які вже закінчили кар'єру – бразилець Роналдо та голландець Руд Гулліт.

Інші позицій заняли воротар "Барселони" Марк-Андре тер Штеген, захисник "Реалу" Серхіо Рамос та атакувальний півзахисник ПСЖ Неймар.

A monster squad @ManCity's Oleksandr Zinchenko's Featured Squad Battle side is available to challenge in #FUT20, for a limited time. #playtogether pic.twitter.com/9Fs0IAOTFH — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 13, 2020

За цей склад можна зіграти в режимі Squad Battle Challenge до кінця тижня.