Зінченко забив перший гол у ворота шведів: реакція українців – емоційні відео
Джерело:24 канал
Лідер української збірної Олександр Зінченко забив перший гол у поєдинку зі шведами в 1/8 фіналу на Євро-2020. Сталося це на 27-й хвилині матчу.
Вболівальники не стримують емоції й бурхливо реагують на такий хід подій. Аби підтримати збірну вони зібралися не лише на стадіоні у Глазго, де проходить матч, а й у фан-зонах по всій Україні.
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Київ
Після того як Зінченко пробив гол, фан-зона у Києві вибухнула емоціями. Українці розуміють, якщо вдасться перемогти шведів, збірній відкритий шлях у чвертьфінал Євро-2020.
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Львів
Не стримує радісних вигуків й натовп у Львові. Вболівальники у весь голос скандують "Україна, Україна" на честь лідера національної збірної, який відкрив рахунок у матчі проти шведів.
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Одеса
Не менш й в одеських болівальників. Вони зібралилися у фан-зоні біля стадіону "Чорноморець", що у парку Шевченка. Підтримати збірну туди ввечері 29 червня прийшли десятки людей.
Що відомо про матч Україна – Швеція
Матч стартував на стадіоні у Глазго о 22:00 за Києвом. Вже відомо, що переможець поєдинку зустрінеться у чвертьфіналі з Англією – станеться це 3 липн у Римі.
Заявка збірної України
- Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
- Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Гергій Судаков, Віктор Циганков
- Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик
На Євро-2012 українська футбольна збірна вже грала із шведською. Тоді вдалося перемогти із рахунком 2:1, дубль оформив Андрій Шевченко, який тепер тренує спортсменів.