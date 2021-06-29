Вболівальники не стримують емоції й бурхливо реагують на такий хід подій. Аби підтримати збірну вони зібралися не лише на стадіоні у Глазго, де проходить матч, а й у фан-зонах по всій Україні.

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Київ

Після того як Зінченко пробив гол, фан-зона у Києві вибухнула емоціями. Українці розуміють, якщо вдасться перемогти шведів, збірній відкритий шлях у чвертьфінал Євро-2020.

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Львів

Не стримує радісних вигуків й натовп у Львові. Вболівальники у весь голос скандують "Україна, Україна" на честь лідера національної збірної, який відкрив рахунок у матчі проти шведів.

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Одеса

Не менш й в одеських болівальників. Вони зібралилися у фан-зоні біля стадіону "Чорноморець", що у парку Шевченка. Підтримати збірну туди ввечері 29 червня прийшли десятки людей.

Що відомо про матч Україна – Швеція

Матч стартував на стадіоні у Глазго о 22:00 за Києвом. Вже відомо, що переможець поєдинку зустрінеться у чвертьфіналі з Англією – станеться це 3 липн у Римі.

Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Георгій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін Захисники: Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко

Едуард Соболь, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Гергій Судаков, Віктор Циганков

Тарас Степаненко, Марлос, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Гергій Судаков, Віктор Циганков Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик

На Євро-2012 українська футбольна збірна вже грала із шведською. Тоді вдалося перемогти із рахунком 2:1, дубль оформив Андрій Шевченко, який тепер тренує спортсменів.