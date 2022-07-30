Зінченко виграв перший трофей у складі Арсеналу: "каноніри" розгромили Севілью 6:0

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Арсеналу на фінал товариського турніру Emirates Cup. Його команда здобула перемогу.

Зінченко у матчі за Арсенал вийшов на позиції лівого захисника. І провів на полі 78 хвилин. Після чого був замінений.

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До цього часу "каноніри" забили у ворота Севільї п'ять голів. Вже у першому таймі до 19-ї хвилини рахунок на табло був 4:0. Двічі відзначилися Сака та ще один колишній гравець МанСіті Габріель Жезус. По перерві Жезус забив ще один гол, оформивши хет-трик.

Доповнив розгром Нкетія, який забив шостий гол у ворота Севільї незадовго до кінця матчу.

Вже 5 серпня Арсенал стартує в АПЛ гостьовим матчем проти Крістал Пелас.