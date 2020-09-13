Футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко розповів, як його партнери відреагували на поразку збірної України в матчі з Іспанією. Українська команда із Зінченком у складі програла в Мадриді з рахунком 4:0.

Зінченко розповів про те, як його зустріли іспанці в "Манчестер Сіті", у коментарі ютуб-каналу своєї дружини Влади Седан.

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23-річний Зінченко розповів, що вітає жарти від партнерів. Олександр згадав, що досі жартує над португальцями, яких збірна України обіграла у жовтні 2019 року.

Я тільки вітаю таке. Тому що коли ми обіграли Португалію і вийшли з першого місця – я практично досі їх цькую стабільно, що вони другі, а ми перші. Кожен день знущаюся то над Кансело, то над Бернарду. Всі пацани сміються, бо це гумор. Як роботи приїжджати і мовчати?,

– сказав Олександр.

"Ви ще в Київ приїдете"

У таборі "Сіті" виступають іспанські футболісти Торрес, Родрі та Гарсія, а тренером команди є каталонець Пеп Гвардіола. Та найбільше Зінченку дістається від тренера голкіперів.

Як побачив тренера воротарів, він мені замість "Привіт" відразу сказав: "У нас є м'ячі. Якщо хочеш, можеш доторкнутися до них". З одного боку смішно, а з іншого – у мене зуби стиснулися. Хотів сказати велику знамениту фразу: "Ви ще в Київ приїдете",

– розповів Зінченко.

Збірна України зазнала поразки від Іспанії в елітному дивізіоні Ліги націй, виступ у якому дебютний для команди Андрія Шевченка.

У першій грі "синьо-жовті" перемогли Швейцарію, тому після двох турів набрали 3 очки та посідають другу сходинку. Лідирує іспанська збірна.

Уже в жовтні збірна України спробує взяти реванш.

Календар матчів збірної України у Лізі націй-2020