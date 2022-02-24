Зінченко разом з дружиною вийшов на протест в Манчестері проти російської агресії в Україні

Гравець збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов на акцію протесту у Манчестері проти російської агресії в Україні. Футболіст був разом з дружиною.

Зінченко підтримав Україну

У Манчестері відбувся мітинг проти нападу Росії на територію України. Українці, які проживають у місті зібралися, аби підтримати рідну країну.

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На протест також вийшов і Олександр Зінченко разом зі своєю дружиною Владою. Разом з іншими учасниками вони скандували: "Слава Україні!".

Відео мітингу

Раніше гравець збірної України активно висловлював свою позицію в соціальних мережах.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.