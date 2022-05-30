Зінченко може стати одноклубником Миколенка

Доля Олександра Зінченка у Манчестер Сіті наразі під питанням. Український футболіст може опинитись в іншому англійському клубі.

Ще два претенденти на українця

Наразі невідомо, чи буде Манчестер Сіті тримати українського захисника у своїй команді. Можливо, "містяни" відпустять Олександра Зінченка в іншу команду.

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Українцем цікавляться одразу два англійські клуби – Ньюкасл та Евертон. У складі останнього вже виступає один український легіонер – Віталій Миколенко.

Раніше у ЗМІ з'явились чутки, що начебто лондонський Арсенал привабливими умовами може переманити у свій клуб Зінченка. Хоча сам Гвардіола постійно хвалить українця за самовідданість та роботу на тренуваннях.

Евертон ледь врятував собі прописку в АПЛ. "Іриски" посіли 16-те місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Команда Миколенка набрала за 38 турів лише 39 очок.

Ньюкасл розташувався трішки вище – 11-та позиція, в активі якого 49 балів.

МанСіті ж став чемпіоном Англії, випередивши Ліверпуль, який закінчив другим, лише на один пункт. Це чемпіонство стало для українця у складі МанСіті вже четвертим.

Кар'єра Зінченка у Манчестер Сіті

Влітку 2017 року Олександр Зінченко поставив підпис під контрактом із Манчестер Сіті. Саме під керівництвом Пепа Гвардіоли українець отримав нову ігрову позицію на футбольному полі. Іспанський наставник використовує Зінченка на лівому фланзі оборони.

Зазвичай Олександр є гравцем ротацій.

У сезоні-2021/2022 провів 28 матчів, у яких відзначився п'ятьма асистами.

Контракт Зінченка з "містянами" розрахований до кінця червня 2024 року.

Із англійським клубом завоював 11 трофеїв.

За даними Transfermarkt, вартість Зінченка складає 25 мільйонів євро.

Наразі усі думки та плани Зінченка пов'язані виключно зі збірною України. Олександр перебуває у розташуванні головної команди країни, яка вирушила у Глазго, де зіграє у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

Якщо українці переможуть, то у фінальній боротьбі зійдуться з Уельсом (5 червня) за путівку у Катар.