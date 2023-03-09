Зінченко ледь не відібрав гол у Арсенала: українець спровокував масову штовханину – відео

Український універсальний гравець лондонського Арсенала став причиною штовханини між гравцями. Футболісти Спортінга вимагали скасування пропущеного м'яча.

Лондонський Арсенал зустрівся з лісабонським Спортінгом (2:2) в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Одразу після першого взяття воріт "канонірами" між командами виник конфлікт, який спровокував Олександр Зінченко, пише 24 канал.

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Апеляція "зелено-білих"

Англійському колективу вдалось відкрити рахунок у матчі на 22-ій хвилині зустрічі. Вільям Саліба замкнув подачу з кутового і одразу ж побіг святкувати гол зі своїми партнерами по команді, та не зі всіма. Олександр Зінченко ж залишився з'ясовувати відносини з двометровим захисником Спортінга Коатесом.

Капітану португальського колективу не сподобалось, що українець під час взяття воріт завалив на землю гравця "левів", проте Зінченко доводив, що той сам тягнув Олександра до землі. У агресивну суперечку втрутилися й інші гравці обох команд, що і переросло у штовханину. В підсумку арбітр таки зарахував гол Арсенала та роздав по жовтій картці Олександру Зінченку та Себастьяну Коатесу.

Відео голу та штовханини: