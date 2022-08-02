"Плюс 5 кілограмів зайвої ваги": Супряга може "вилетіти" з Динамо через любов до круасанів

Владислав Супряга не буде помічником на футбольному полі команді Мірчі Луческу у найближчі місяці. Нападник отримав травму, але ще й має явні проблеми із зайвою вагою.

Бурбас: Шкода, якщо кар'єра Супряги пропаде через круасани

22-річний центральний форвард, який через проблеми зі спиною, ляже на операційний стіл та пропустить декілька місяців, має дві сторони своєї футбольної кар'єри. Владислав Супряга з тих футболістів, який не економить на догляді за собою. Динамівець купує дорогі ортопедичні матраци за декілька тисяч євро, апарати для відновлення у домашніх умовах.

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Але є у нападника негативна сторона – любов до солодощів. Через надмірне вживання круасанів на останній збір команди Супряга прибув із 5 кілограмами зайвої ваги. Солодощі – слабинка форварда.

Мені буде дуже шкода, якщо кар'єра Супряги пропаде через круасани. Через його надмірну любов до круасанів,

– сказав журналіст Ігор Бурбас.

Нагадаємо, що Супряга провів збір із Динамо, але отримав пошкодження прямо перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів. Владислав не зіграв за "біло-синіх" у матчах проти турецького Фенербахче (0:0, 1:2 на користь киян).

Згодом стало відомо, що на футболіста чекає консультації з німецькими медиками щодо його майбутнього.

Нападник повернувся у Динамо після 6-місячної оренди в італійській Сампдорії. Клуб Серії А забракував українського футболіста, якому довірили провести на полі лише 24 хвилини.

Наступний матч Динамо зіграє 3 серпня у третьому кваліфікаційному колі Ліги чемпіонів проти австрійського Штурма. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.