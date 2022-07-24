Легенда Карпат та Шахтаря стане новим тренером Металіста, – Бурбас

На тренерському містку Металіста можуть відбутись чергові кадрові зміни. Новим головним наставником харківського клубу стане Василь Кобін.

Несподіваний поворот подій

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, новий сезон харківський Металіст розпочне під керівництвом Василя Кобіна. Хоча спочатку повідомлялось, що колишній тренер Минаю буде виконувати обов'язки спортивного директора харків'ян.

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Однак тепер відбулись деякі зміни. Бурбас у своєму телеграм-каналі зауважив, що Кобін вже збирає свій тренерський штаб.

А все через те, що Олександр Призетко немає потрібної ліцензії Pro.

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Цікаво, що ще 14 липня Металіст теж повідомив цю інформацію про відсутність ліцензії, тому на його місце виконувати обов'язки головного тренера призначили Олега Ратія.

Призетко ж буде у тренерському штабі Ратія разом із Андрієм Диканем, Русланом Фоміним та Олександром Близнюком.

У цій же новині була інформація про Кобіна, який став спортивним директором клубу.

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