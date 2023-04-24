Чи зіграє Лунін проти Циганкова в українському протистоянні Ла Ліги: тренер Реала тримає інтригу

Перший матч 31-го туру Ла Ліги принесе нам українське протистояння – Жирона Віктора Циганкова прийме Реал. Наставник мадридців заінтригував можливою появою у поєдинку Андрія Луніна.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті привідкрив завісу майбутньої ігрової практики Андрія Луніна у поточному сезоні. Італійський наставник не заперечив, що український голкіпер буде захищати ворота "вершкових" у сезоні-2022/2023.

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Лунін отримає ще шанс

Однак Анчелотті не давав 100-відсоткової впевненості, що ми побачимо Луніна у воротах Реала вже у найближчому поєдинку Ла Ліги проти Жирони. Було б цікаво поглянути на Андрій у матчі проти команди іншого українського футболіста Віктора Циганкова, який вже зі старту перетворився у справжнього лідера каталонського клубу.

Лунін? Якщо Куртуа буде в порядку, він продовжить грати. Можливо, Лунін зіграє кілька матчів до кінця сезону,

– сказав Анчелотті на передматчевій пресконференції.

Зверніть увагу! Матч Жирона – Реал відбудеться 25 квітня. Стартовий свисток пролунає о 20:30 (за Києвом). Мадридський клуб із 65 очками йде на другому місці в Ла Лізі, поступаючись 11 балами лише лідеру сезону Барселоні. Жирона з 38 пунктами посідає 11-ту позицію.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Лунін провів за Реал 11 матчів, у яких пропустив 9 голів та 4 рази зіграв на нуль. ЗМІ активно сватають українського воротаря в інші іспанські клуби. Та й сам голкіпер не проти перейти в іншу команду, аби отримати більше ігрової практики. Адже у мадридському клубі Андрій переважно "гріє лаву". З'єднаний угодою з "Королівським клубом" до 30 червня 2024-го.

Натомість його конкурент Тібо Куртуа, який є першим номером Реала, провів у цьому сезоні-2022/2023 вже 29 поєдинків (16 із них відіграв "всуху"), пропустив 35 м'ячів. Має контракт із "вершковими" до кінця червня 2026 року.