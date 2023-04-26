Краще б посидів на лавці: хто став головною невдахою матчу Жирона – Реал

Жирона сенсаційно не залишила шансів Реалу на перемогу у 31-му турі Ла Ліги. Каталонський колектив наколотив у ворота Андрія Луніна аж чотири голи.

Натомість господарі пропустили від "вершкових" двічі. Останній гол забив Лукас Васкес. який вийшов на заміну, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 4:2, сенсаційна перемога Жирони над Реалом.

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З'явився на полі не в найкращий момент

Покер у ворота Андрія Луніна поклав нападник господарів Валентин Кастельянос, який став головним антигероєм поєдинку проти Барселони (0:0). Ось так за декілька матчів можна перетворитись із невдахи у справжнього героя зустрічі.

Кастеяльнос не лише відзначився чотирма голами у ворота Реала, а ще й став найкращим футболістом поєдинку. Від статистичного порталу WhoScored нападник отримав рідкісні 10 балів.

Українець у складі Жирони Віктор Циганков заробив оцінку 6.7.

Найкращим у складі Реала визнали Вінісіуса Жуніора, який забив перший гол "Королівського клубу" у поєдинку –8.4.

Натомість Андрій Лунін, який захищав ворота Реала через проблеми зі здоров'ям у Тібо Куртуа, волів би забути цей вечір. Український голкіпер "вершкових" пропустив 4 голи та був названий найгіршим футболістом матчу у складах обох колективів – 5.4.

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Жирона – Реал: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored

Андрій Лунін провів свій 12-й матч за Реал у сезоні-2022/2023, у яких пропустив вже 13 голів та 4 рази відстояв на нуль.