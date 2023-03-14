Жах на останніх хвилинах: Жирона з Циганковим не вистояла проти Атлетіко Мадрид – відеоогляд

Каталонський колектив не зміг взяти своє заповітне очко у матчі проти мадридського Атлетіко. Віктор Циганков один з небагатьох у складі Жирони, хто створював моменти біля воріт суперника.

Жирона – Атлетіко Мадрид 0:1

Гол: Мората, 90+1

Жирона та Атлектіко Мадрид провели зустріч в рамках 25-го туру чемпіоната Іспанії, в якій сильнішою виявилась столична команда. "Матрацники" затвердили свою кандидатуру на "бронзовому" місці Ла Ліги, а каталонці намагаються наблизитись до єврокубкової зони, пише 24 канал.

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Трішечки не вистачило

Третя та четверта найзабивніші команди Ла Ліги провели досить активний та агресивний поєдинок, проте забитими м'ячами у першому таймі порадувати своїх вболівальникам іспанським колективам не вдалось. Жирона у дебюті першої 45-хвилинки виглядала досить впевнено, роблячи заявку на перемогу в поєдинку, проте мадридський клуб перехопив ініціативу, з якої не зміг вичавити нічого корисного.

Другий тайм команди провели у тому ж темпі та майже з тим самим результатом. Команди поодиноко атакували, а голкіпери та захисники обидвох команд вправно справлялися зі своєю роботою. Жирона більше активізувалась у другому таймі, проте безрезультатно, Атлетико ж не зміг задавити каталонців своїм авторитетом, до фіналу зустрічі.

У дебюті другого тайму голом міг відзанчитись Віктор Циганков, який сам для себе створив момент, проте потенційний забитий м'яч від українця нівелював голкіпер Атлетіко. Наприкінці матчу колишній динамівець міг відзначитись черговим асистом, та цього разу Жирону підвела техніка Рікельме. Результативна серія Циганкова перервалась. Віктор провів на полі 87-ій хвилин.

"Матрацники" влаштували спражній жах для фанатів Жирону уже в компенсований арбітром час. Після подачі з кута поля гол на свій рахунок записав Альваро Мората, який замкнув м'яч на дальній штанзі воріт суперника. Арбітр ще й потримав інтригу, довго переглядаючи епізод, проте все таки зарахував гол Атлетико.

Отож, Атлетіко закріпився на третьому місці чемпіонату Іспанії (48 очок у активі), претендуючи максимум на "бронзу" Ла Ліги. Жирона у свою чергу зайняла 12-у сходинку турінрної таблиці (30 очок у активі), та все ще плекаючи надії потрапипти у єврокубкову зону.

Відеоогляд матчу Жирона – Атлетіко Мадрид