Жіноча збірна України прикро програла грізній Італії у процесі підготовки до Євро-2022 з футзалу

У середу, 15 червня, жіноча збірна України з футзалу провела перший контрольний спаринг у процесі підготовки до Євро-2022. Суперником «синьо-жовтих» була топова збірна світу – Італія.

Італія – Україна 2:1

Голи: Бутіма, 23, Борхес, 37 – Титова, 20 (п)

Поєдинок наша головна команда розпочала у цікавому складі. Місце у рамці воріт зайняла Анастасія Терех, серед універсалів вийшли Юлія Форсюк, яка вивела команду з капітанською пов’язкою, Ірина Дубицька, Олександра Скибіна та Ксенія Гриценко, повідомляє 24 канал.

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Матч розпочався з удару по центру воріт від Форсюк. Далі цікавішими в атаці були італійки. Декілька разів вдало на випередження грала українська голкіперка, яка не дозволила м’ячу влетіти у її володіння.

Італія на правах господарки більше володіла м’ячем. Але українки щільно розміщувались на своїй частині майданчика та й Терех демонструвала свою майстерність у рамці воріт.

Відкрити рахунок у матчі могли Єрьоменко. Христина впритул розстрілювала ворота "скуадра адзуррі" після гострої передачі від Кирильчук. Але голкіперка Італії продемонструвала дива реакції на лінії воріт.

Наприкінці першого тайму підопічні Олега Шайтанова забили гол у роздягальню. Єрьоменко після боротьби опинилась на паркеті. Суддя миттєво вказав на фол – пенальті, адже фол був у штрафному господарок.

Пенальті взялась виконувати досвідчена Титова та потужним ударом по центру воріт розмочила нулі на табло – 0:1.

Збірні пішли відпочивати за мінімальної переваги у рахунку гостей.



Італія – Україна / Фото АФУ

Перерва більше пішла на користь господаркам, які ще більше почали штурмувати ворота українок. Наші ж дівчата діяли другим номером. Терех раз по раз ставала справжнім жахом для італійок, які таки забили. Бутіма замкнула зрячий простріл від Беллі. Італійки зрівняли цифри на табло – 1:1.

Ренатінья могли збільшити перевагу господарок, але Терех діяла надійно. Майже увесь другий тайм господарки атакували українські ворота. Така активність була винагороджена голом. Своє прізвище у протокол матчу записала Борджес – 2:1.

Українки могли зловити суперниць на контратаці, але м’яч з-під ноги Воловенко в останній момент вибила суперниця.

На останніх хвилинах Шайтанов вирішив зіграти з п’ятою польовою. Терех зійшла з воріт, а на поле вийшли Дубицька. В одному з моментів Ірина навіть врятувала власні володіння, кинувшись під потужний постріл.

На жаль, навіть гра з п’ятою польовою не дозволила українкам зрівняти рахунок. 2:1, перемога Італії. Як для першого товариського матчу наші дівчата мали непоганий вигляд, враховуючи психологічний стан, який викликаний війною в Україні.