Жесть у світі хокею: у європейському клубі трагічно загинули спортсмен та гендиректор

Генеральний директор словацького Братислава Кепіталз, а за сумісництвом ще й віцепрезидент клубу Душан Пашек-молодший був виявлений мертвим у столиці Словаччини.

3 листопада стало відомо про смерть хокеїста Бориса Садецьки. Хокеїсту стало погано під час матчу. Його забрали на ношах прямо з льоду, але врятувати життя не змогли. Йому було лише 24 роки.

Дивіться ткож Хокеїст помер у 24 роки після втрати свідомості у матчі: деталі трагедії

А через кілька днів клуб спіткала друга сумна новина. Віцепрезидент та генеральний директор Кепіталз Душан Пашек-молодший зник безвісти.

Наступного дня його знайшли повішеним у своєму будинку. Саме він першим повідомив про смерть Садецьки. Йому було лише 36 років.

Містика зі смертю Пашеків

Душан Пашек-молодший, як і його легендарний батько, наклав на себе руки.

Пашек-старший – член Зали слави словацького хокею. У складі збірної Чехословаччини він чотири рази піднімався на п'єдестал чемпіонату світу, вигравши його у 1985 році, а також завоював срібні медалі Олімпійських ігор-1984 у Сараєві.

Після завершення кар'єри він став президентом Словану та Федерації хокею Словаччини. А 1998 року застрелився у власному офісі, залишивши шість передсмертних записок: дружині, трьом дітям, Федерації та офіційним особам Братислави. Там він вибачився за своє рішення.

За однією з версій причиною самогубства став провальний виступ збірної на Олімпійських іграх у Нагано. На той момент Пашекові-старшому було 37 років. Його син вирішив звести рахунки із життям у 36.