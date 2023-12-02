Жеребкування фінального турніру Євро-2024: де та коли дивитися онлайн-трансляцію

У суботу, 2 грудня, в німецькому Гамбурзі відбудеться офіційна церемонія жеребкування чемпіонату Європи-2024. У фінальному раунді континентальної першості візьмуть участь 24 збірні.

Наразі відомий 21 з 24 учасників фінального турніру. Ще три збірні визначаться за підсумком матчів плей-оф, які відбудуться в березні 2024 року. Команда Сергія Реброва теж може опинитися серед учасників Євро-2024, пише 24 Канал.

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Де і коли відбудеться жеребкування

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в Ельбській філармонії Гамбурга. Церемонія розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Гамбург – одне з десяти міст господарів ЧЄ-2024. У ньому пройдуть чотири матчі групового раунду та один з чвертьфіналів.

Як буде проходить жеребкування

Усі команди розподілені на чотири кошики відповідно до їх результатів на груповому етапі кваліфікації. Збірна Німеччини посіяна в першому кошику, але "Бундестім" не братиме участь в жеребкуванні. Господарі чемпіонату Європи автоматично потрапили до групи А.

Три майбутні переможці плей-оф потрапили до четвертого кошика. Серед них може опинитися збірна України. Команда Реброва боротиметься за путівку Шляхом В.

Кошики посіву для жеребкування

Кошик 1: Німеччина (господарі), Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія.

Німеччина (господарі), Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія. Кошик 2: Угорщина, Данія, Албанія, Румунія, Туреччина, Австрія.

Угорщина, Данія, Албанія, Румунія, Туреччина, Австрія. Кошик 3: Шотландія, Словенія, Словаччина, Чехія, Нідерланди, Хорватія.

Шотландія, Словенія, Словаччина, Чехія, Нідерланди, Хорватія. Кошик 4: Сербія, Італія, Швейцарія, переможець плей-оф A, переможець плей-оф B, переможець плей-оф C.

Де дивитися онлайн жеребкування Євро-2024

В Україні жоден телеканал чи ОТТ-платформа не транслюватиме подію в прямому ефірі. За церемонією жеребкування можна буде слідкувати на офіційному сайті УЄФА і в додатку "UEFA EURO 2024".

Також склад груп фінальної частини Євро-2024 буде публікуватися в цій оновленій новині.

Фінальний турнір Євро-2024 відбудеться у 10 містах Німеччини: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт. Матчі проходитимуть з 14 червня по 14 липня.