Жан Беленюк розкритикував запізніле рішення про заборону спортсменам їхати в Росію на змагання

Збірна України з пляжного футболу здобула право виступити на чемпіонаті світу. От тільки він відбудеться в Москві, і Асоціація пляжного футболу вирішила відмовитися від цієї поїздки.

Таке рішення викликало неоднозначну реакцію. Одні підтримали рішення не відправляти українську команду на змагання до Росії. Але є й ті, хто висловлює думку, що варто їхати заради того, щоб перемагати, і щоб гімн України лунав на теренах Росії.

Нагадаємо Збірній України заборонили їхати у Москву на чемпіонат світу з пляжного футболу

Народний депутат та спортсмен Жан Беленюк підтримує ідею, якою українським спортсменам не рекомендовано їхати до Росії. Але критикує профільне міністерство та федерації за запізнілу реакцію. Адже чиновники могли б раніше висловити свою позицію.

"Впевнений, що в першу чергу профільне міністерство має дати чітку позицію щодо таких ситуацій, і вже разом з федераціями/асоціаціями різних видів спорту прийняти рішення щодо можливості, або неможливості участі у подібних змаганнях. Вважаю неприпустимою ситуацію, коли спортсмени довго готуючись до змагань, не жаліючи ні сил, ні часу, проходять всі етапи відбору, а безпосередньо перед змаганнями їм забороняють брати участь! Після таких ситуацій дійсно можуть опуститися руки! Краще вже заздалегідь прийняти рішення про неучасть у змаганнях на території РФ і дати спортсменам час на відпочинок з рідними та близькими й налаштовуватися на наступні старти", – переконаний Жан Беленюк.

Яке приклад він навів 2018 рік, коли й сам опинився у схожій ситуації. Тоді чемпіонат Європи з боротьби вирішили провести у Дагестані. І українським спортсменам сповістили про те, що вони туди не поїдуть, лише за декілька днів до старту.

Чому збірна України з пляжного футболу не поїде до Росії