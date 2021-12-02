Жахлива гонка була, – Білосюк розчарована результатами другого спринту сезону

Олена Білосюк поділилася враженнями після спринтерської гонки у швецькому Естерсунді. Спортсменка сумнівається у своїй готовності до майбутньої естафети.

Білосюк критично оцінила результат

Одна з лідерок жіночої збірної з біатлону Олена Білосюк невдало завершила спринт. Спортсменка припустилася двох хиб на вогневому рубежі,. У підсумку вона посіла 66-те місце.

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Дуже важко мені сьогодні було. Не знаю, чого. Просто з перших метрів довелося терпіти. Мабуть, через це трошки затримувала вистріли на стійці. Поки що сама не зовсім розумію, але якась невпевнена в мене була стрільба, тому дві хиби було. Звісно, я засмучена. Плюс ходом не бігла. Жахлива гонка була,

– зізналася Олена.

Тепер Білосюк сумнівається у тому, чи слід їй брати участь у майбутній естафеті.

"Після сьогоднішньої гонки в мене дуже багато сумнівів. Буду говорити з тренерами. Скоріш за все, я буду просити, щоб мене міняли на останньому етапі, тому що з таким ходом... Треба реально дивитися на речі", – підсумувала біатлоністка.