Зеленський відвідав перший матч відродженого "Кривбасу": поєдинок затримали на годину – фото
Відроджений криворізький "Кривбас" проводить свій перший матч в рамках Кубка України. У першому попередньому раунді команда грає з "Черкащиною".
Початок матчу затримали майже на годину у зв'язку з приїздом на гру Президента України Володимира Зеленського. Він зробив перший удар в матчі, пише Sport.ua.
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Володимир Зеленський відвідав матч "Кривбасу" / Фото: скріншот
"Кривбас" – "Черкащина": онлайн-трансляція
"Кривбас" та прохання Зеленського
У 1999-му і 2000 роках команда посідала третє місце в чемпіонаті. У 2000 році команда дійшла до фіналу Кубка України.
У 2013 році клуб позбавили професійного статусу через борги. Після цього клуб виступав на аматорському рівні у Дніпропетровській області.
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нової Каховки заявив про відновлення "Кривбасу". Це питання він довірив своєму соратнику ще з "95-го кварталу" Юрію Корявченкову.