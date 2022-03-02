Збірну Росії видалять із комп'ютерних ігор FIFA та NHL
Джерело:твітер Тома Хендерсона
Ніхто вже не хоче мати справу з росіянами. Світові організації та спільноти відмовляються від співпраці з Росією.
EA Sports увела санкції проти Росії
Відомий інсайдер Том Гендерсон повідомив, що EA Sports у листі співробітникам повідомила про рішення видалити Росію з ігор серії FIFA та NHL. У компанії засуджують російську агресію та висловлюють співчуття всім українцям.
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Офіційного анонсу поки що не було. Проте запевнили, що його варто очікувати найближчим часом.
А щодо реального спорту, то ФІФА ще 28 лютого ухвалила рішення відсторонити Росію від всіх турнірів, теж саме зробив і УЄФА.
У НХЛ теж висловили свою підтримку Україні. Там заявили, що припиняють всі відносини діловими партнерами в Росії та призупиняють роботу російськомовних соціальних і цифрових медіасайтів.
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