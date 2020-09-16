Збірна України з футболу у жовтні проведе три матчі. Суперниками українців будуть збірні, які вигравали три останні чемпіонати світу – Франція, Німеччина та Іспанія.

Всі три матчі збірна України проведе протягом одного тижня – з 7 по 13 жовтня.

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Франція

Першим суперником українців у цьому "чемпіонському марафоні" стане збірна Франції. Це буде товариський матч, і відбудеться він у передмісті Парижа Сен-Дені на легендарному стадіоні "Стад де Франс". Свого часу він був запланований на 27 березня. Але через пандемію коронавірусу матч спочатку планували провести без глядачів, а згодом просто скасували.

Збірна Франції є чинним чемпіоном світу. Цей титул вони здобули у 2018 році. До цього вигравали титул на домашньому Мундіалі у 1998 році.

Німеччина

Після цього на збірну України очікує матч Ліги націй проти Німеччини. Ця гра відбудеться 10 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський". Цілком ймовірно, що на неї допустять глядачів на трибуни стадіону. Скільки їх буде – поки невідомо.

Збірна Німеччини чотири рази вигравала Чемпіонат світу. Востаннє – у 2014 році.

Іспанія

13 жовтня в Києві українці зіграють ще один матч Ліги націй. Цього разу проти Іспанії, з якою вже зіграли матч в групі на виїзді (розгромна поразка 4:0).

Іспанія свій єдиний титул чемпіона світу здобула у 2010 році.