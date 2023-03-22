Закрита територія: збірна України зіграє матч з командою АПЛ без доступа для фанатів та ЗМІ

Національна збірна України таки зіграє товариський поєдинок з клубом Англійської Прем'єр-ліги. Українські вболівальники не матимуть змоги прослідкувати матч.

"Синьо-жовті" проведуть контрольний поєдинок з Брентфордом, напередодні зустрічі матчу зі збірною Англії. Та от товариська зустріч пройде за "закритими дверима".

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Національна команда проведе матч з Брентфордом 23-го березня о 19:00, проте ні вболівальники, ні ЗМІ не зможуть відвідати зустріч, або ж просто її переглянути, оскільки жодних трансляцій не буде. Поєдинок відбудеться у закритому доступі, а бути присутніми на контрольному матчі зможуть лише представники обох команд. Варто зазначити, що збірна України тренується на спортивній базі Брентфорда, де і відбудеться зустріч.

В той день, коли українці проводитимуть свій спаринг з "бджолами", збірна Англії зіграє свій перший поєдинок відбору до Євро-2024 проти збірної Італії, а у паралельній зустрічі Північна Македонія прийме збірну Мальти. Нагадаємо, що зустріч "синьо-жовтих" з "трьома левами" відбудеться на "Вемблі" 26-го березня.