Збірна України здала повторні тести на коронавірус: результати
Збірна України з футболу перед товариським матчем проти Франції здала тести на коронавірус. Повторне тестування не виявило хворих у таборі української збірної.
Як повідомляє сайт УАФ, тести на наявність COVID-19, зроблені "синьо-жовтими" вранці 7-го, дали негативний результат.
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До матчу з Францією готується 21 гравець національної збірної, включно з двома воротарями, Георгієм Бущаном та Олександром Шовковським.
Офіційна заявка збірної України
Як відомо, у збірній України з футболу виникли серйозні кадрові проблеми. Окрім травмованих футболістів, значна частина гравців заразилися коронавірусом.
Кого не буде у матчі з Францією
- Олександр Зінченко (травма)
- Сергій Кривцов (травма)
- Євген Коноплянка (травма)
- Сергій Болбат (травма)
- Віталій Буяльський (травма)
- Владислав Супряга (травма)
- Андрій П'ятов (коронавірус)
- Тарас Степаненко (коронавірус)
- Андрій Лунін (коронавірус)
- Юрій Паньків (коронавірус)
- Микола Матвієнко (самоізоляція)
- Віктор Коваленко (самоізоляція)
- Жуніор Мораес (самоізоляція)
- Марлос (самоізоляція)
Через кадрові проблеми Андрій Шевченко довикликав 6 футболістів
- Ілля Забарний
- Юхим Конопля
- Юрій Паньків
- Олександр Зубков
- Володимир Шепелєв
- Роман Безус