Збірна України з футболу перед товариським матчем проти Франції здала тести на коронавірус. Повторне тестування не виявило хворих у таборі української збірної.

Як повідомляє сайт УАФ, тести на наявність COVID-19, зроблені "синьо-жовтими" вранці 7-го, дали негативний результат. До теми: Букмекери різко змінили коефіцієнти на матч Франція – Україна До матчу з Францією готується 21 гравець національної збірної, включно з двома воротарями, Георгієм Бущаном та Олександром Шовковським. Офіційна заявка збірної України Георгій Бущан, Едуард Соболь, Ігор Пластун, Ілля Забарний, Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Микола Шапаренко, Олександр Зубков, Олександр Шовковський, Юхим Конопля, Ігор Харатін, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Володимир Шепелєв, Богдан Михайліченко, Роман Безус, Євген Макаренко, Олександр Караваєв, Євген Чеберко. Як відомо, у збірній України з футболу виникли серйозні кадрові проблеми. Окрім травмованих футболістів, значна частина гравців заразилися коронавірусом. Кого не буде у матчі з Францією Олександр Зінченко (травма)

Сергій Кривцов (травма)

Євген Коноплянка (травма)

Сергій Болбат (травма)

Віталій Буяльський (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрій П'ятов (коронавірус)

Тарас Степаненко (коронавірус)

Андрій Лунін (коронавірус)

Юрій Паньків (коронавірус)

Микола Матвієнко (самоізоляція)

Віктор Коваленко (самоізоляція)

Жуніор Мораес (самоізоляція)

Марлос (самоізоляція) Через кадрові проблеми Андрій Шевченко довикликав 6 футболістів Ілля Забарний

Юхим Конопля

Юрій Паньків

Олександр Зубков

Володимир Шепелєв

Роман Безус Матч між Францією та Україною повинен відбутися 7-го жовтня у Сент-Дені. Початок гри о 22:10.