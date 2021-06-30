Україна заробила понад 15 мільйонів на Євро-2020

Збірна України з футболу вперше в історії дійшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Історичне досягнення українських футболістів принесло чималий заробіток.

На груповому етапі збірна України заробила 10,75 мільйона євро. Україна отримала 9,25 мільйона євро як учасник фінальної частини Євро-2020 та додаткові 1,5 мільйона євро за перемогу над Північною Македонією (2:1).

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Збірна України заробила 16 мільйонів євро

Попри поразки Нідерландам та Австрії збірна України вийшла в 1/8 фіналу. Призові за участь на цій стадії складають 2 мільйони євро.

Зважаючи на те, що Україна перемогла Швецію (2:1) та вийшла в 1/4 фіналу – призові "синьо-жовтих" зростуть ще на 3,25 мільйона євро.

Максимальні призові, які Україна може заробити на Євро-2020, – 38 мільйонів євро. Для цього Україні потрібно виграти чемпіонат Європи.

Розподіл призових на Євро-2020: