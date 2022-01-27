Календар матчів збірної України з футболу 2022

Збірна України з футболу у 2022 році проведе як мінімум 8 матчів. Хоча їх може бути значно більше. При цьому три матчі будуть проти однієї збірної.

Календар матчів

У 2022 році на збірну України очікує плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу 2022, а також матчі Ліги націй. Якщо Україна вдало подолає відбір, то вона також виступить і на чемпіонаті світу.

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Відбір на ЧС-2022

Під час жеребкування збірній України випало зіграти перший матч проти Шотландії. Ця гра відбудеться 24 березня в Глазго.

Якщо українці виграють цей матч, то продовжать боротьбу за путівку на Мундіаль. І тоді 29 березня зіграють проти переможця пари Уельс – Австрія. Цей матч теж відбудеться на виїзді. І вже переможець цього матчу відправиться на ЧС-2022.

Якщо ж збірна України в першому матчі поступиться Шотландії, то на 29 березня в неї буде запланований спаринг. Хто буде суперником та де відбудеться матч – поки невідомо. Скоріш за все, в такому випадку це теж буде одна з європейських збірних.

24 березня. Шотландія – Україна

29 березня. Уельс/Австрія* – Україна

*якщо Україна не пройде Шотландію, то в цей день буде спаринг з іншим суперником

Матчі Ліги націй

Ще шість матчів на збірну України очікує в Лізі націй. Суперники – Вірменія, Ірландія та Шотландія.

При цьому чотири матчі наша команда зіграє поспіль – з 4 по 14 червня. Спочатку два матчі на виїзді, а після цього два матчі вдома. Цілком ймовірно, що ці два домашні матчі відбудуться на "Арені Львів".

Ще два матчі в рамках турніру наша команда зіграє вже у вересні. Один з них буде домашній, а його можливе місце проведення – НСК "Олімпійський" в Києві.

4 червня. Ірландія – Україна

7 червня. Шотландія – Україна

11 червня. Україна – Вірменія

14 червня. Україна – Ірландія

23 вересня. Вірменія – Україна

26 вересня. Україна – Шотландія

Можливі матчі: ЧС-2022 та спаринги

Поки в збірної України складений календар матчів до вересня. В залежності від того, чи вдасться нашій команді у березні подолати кваліфікацію на ЧС-2022, буде формуватися подальший календар.

Якщо "синьо-жовті" таки зуміють пробитися на Мундіаль, то їх очікує як мінімум три матчі групового етапу. Сам ЧС-2022 стартує 21 листопада.

Традиційно для таких випадків, перед турніром команди проводять збори та грають товариські матчі. Для прикладу, перед Євро-2020 українці зіграли три матчі. Цілком можливо, що і у листопаді вони проведуть декілька матчів, навіть якщо і не проб'ються на чемпіонат світу.