На шляху до Ліги націй: Україна з перемоги дебютувала на Кубку претендентів з волейболу

Команда Угіса Крастіньша не мали суттєвих проблем із Китаєм. Тепер же на шляху нашої команди встануть наші нещодавні кривдники.

Україна – Китай 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:19)

Чоловіча збірна України з волейболу почала свій шлях на Кубку претендентів. Цього сезону підопічні Угіса Крастіньша вийшли у фінал Золотої Євроліги, пише 24 канал.

До теми Завершили на мінорній ноті: Україна поступилась Туреччині у неймовірному фіналі Золотої Євроліги

Там "синьо-жовті" поступились Туреччині, але зрештою кваліфікувались на цей турнір. У ньому беруть участь вісім команд за олімпійською схемою і переможець отримає путівку у найпрестижніше комерційне змагання Ліга націй.

У чвертьфіналі на Україну чекала битва зі збірною Китая. Наша команда виглядала явним фаворитом, що і довела на майданчику, вигравши у чотири сети.

Перші два українці виграли без суттєвих проблем, хоча у другому різниця склала лише три очки. Підопічні Крастіньша могли завершити гру в три сети, але зрештою поступились у два бали.

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Але це не завадило закрити гру в четвертому сеті. Це дозволило Україні пройти у півфінал, де нашим суперником стане нещодавній кривдник по фіналу Золотої Євроліги Туреччина. Гра відбудеться завтра, 29 липня. Початок – о 16:00 за київським часом.