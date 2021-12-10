Збірна України внесла зміни на третій етап Кубку світу з біатлону: старт-листи на спринти

У австрійському Гохфільцені стартує третій етап Кубку світу з біатлону. Він розпочнеться зі спринтерських гонок.

Зміни в збірній України

Чоловіча та жіноча збірні України заявили по 5 біатлоністів. Така кількість спортсменів є максимальною квотою на цей сезон.

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Змагання в Австрії розпочнуться з чоловічої спринтерської гонки. Команда зазнала незначних змін у порівнянні з попереднім етапом в Естерсунді. До збірної доєднався Артем Тищенко, який замінить Тараса Лесюка.

Старт-лист спринту у чоловіків

Першим серед українців на дистанцію вийде Артем Прима, який стартуватиме 15-м, а далі – Антон Дудченко, у якого 29-й стартовий номер, потім Дмитро Підручний, який вийде на трасу 33-м. у Богдана Цимбала та Артема Тищенка пізні стартові номери, 86-й та 117-й відповідно.

15. Артем Прима

29. Антон Дудченко

33. Дмитро Підручний

86. Богдан Цимбал

117. Артем Тищенко

Чоловіча спринтерська гонка розпочнеться 10 грудня о 12:25.

Старт-лист жіночого спринту

Склад жіночої збірної суттєво відрізняється від попередніх етапів. Юлія Джима та Олена Білосюк незмінно виступатимуть в Гохфільцені. Також змагатися на рівні Кубка світу продовжить і Дар'я Блашко.

Натомість до команди приєднаються Ірина Петренко та Ольга Абрамова. Минулого тижня спортсменки виступали на Кубку IBU. Старти в Австрії будуть для них дебютними у цьому сезоні Кубка світу.

Першою серед українок розпочинає гонку Дар'я Блашко, вона стартує 33-ю, за нею Олена Білосюк (42) і Юлія Джима (57), а далі Ірина Петренко (73) та Ольга Абрамова (104).

33. Дар'я Блашко

42. Олена Білосюк

57. Юлія Джима

73. Ірина Петренко

104. Ольга Абрамова

Спринтерська гонка у жінок розпочнеться 10 грудня о 15:15.