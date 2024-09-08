Українські фанати під час матчу Ліги націй нагадали світу про полонених, яких утримує Росія

З початку повномасштабного вторгнення чимала кількість військових та цивільних потрапили у полон. Росія досі утримує та катує близько восьми тисяч людей у жахливих умовах.

Учора, 7 вересня, відбувся матч між Україною та Албанією у Чехії. Це перша гра для підопічних Реброва у новому сезоні Ліги націй.

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Вболівальники не забувають про полонених

Під час стартової гри збірної України у Лізі націй проти Албанії, вболівальники "синьо-жовтих" вивісили банер з написом "Полон вбиває". Це слугує нагадуванням світу про жахливі дії російських окупантів у кривавій війні проти України.

Банер українських вболівальників "Полон вбиває"/ Фото Zorya Londonsk

Станом на вересень 2024 року близько восьми тисяч українських військових та цивільних людей з окупованих територій досі перебувають у полоні російських окупантів. Важливо нагадувати світу про це, аби нарешті всі українці повернулись додому.

До слова. За період з початку кривавої російсько-української війни і до вересня 2024 року відбулось 49 обмінів. З полону було визволено 2681 військовий і 147 цивільних.

Нагадаємо, що Україна, на жаль, поступилась балканському колективу з рахунком 1:2 у першому поєдинку Ліги націй. Наступний матч українські "леви" зіграють 10 вересня проти Чехії на тому ж стадіоні, але в ролі гостей. Час початку гри – 21:45 за київським часом.