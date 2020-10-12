Наставник збірної Іспанії Луїс Енріке 12-го жовтня поспілкувався з журналістами перед матчем проти України. Тренер "червоної фурії" поділився думкою про українську збірну.

Це цікава збірна

Описуючи збірну України, Луїс Енріке звернув увагу, що команда Андрія Шевченка дотримується принципів свого ігрового стилю. Про це повідомляє 24 канал.

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Ми оцінюємо кожну команду окремо, окремих гравців. Це цікава збірна, колектив, який зберігає вірність своїй ігровій манері, дотримується принципів, щоб досягати цілей. Це ми побачимо завтра в матчі. Іспанія докладе зусиль, щоб показати, на що ми здатні,

– сказав Енріке.

Україна – ще одна "Феррарі"

Один з журналістів на пресконференції заявив, що Іспанія – дуже швидка команда та порівняв з "Феррарі".

Журналіст запитав Енріке, з чим, на його думку, можна порівняти збірну України. Відповідь тренера була лаконічною: "Ще одна Феррарі".

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Через те, що збірна України перебуває не в основному складі, Енріке заявив, що "синьо-жовті" є для них ще більшою загадкою, аніж для українських ЗМІ та вболівальників.

Наставник іспанців виділив Тараса Степаненка, який пропустить гру через коронавірус.

"Якщо для вас Україна загадка, то що нам сказати? Команда цікава, складна. Можна багатьох назвати. Наприклад, Степаненко. Команда може бути міцною в обороні. На чолі команди Андрій Шевченко. Так що є багато позитивних речей, про які можна говорити.

Матч 4-го туру Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться 13-го жовтня у Києві на НСК "Олімпійський". На грі очікується близько 17 тисяч глядачів.