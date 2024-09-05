26 років тому Україна перемогла Росію у історичному дербі: легендарне відео
Після розпаду Радянського союзу Україна та Росія зустрілись як самобутні національні команди у першому турі відбору на чемпіонат Європи 2000 року. Матч вийшов видовищним та напруженим.
5 вересня 1998 року відбувся матч першого туру кваліфікації між Україною та Росією. У історичному протистоянні двох збірних важливу та тяжку перемогу здобули "синьо-жовті", пише 24 канал.
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Передумови першого українсько-російського дербі
Збірну України тренував Йожеф Сабо, а в атакувальній ланці "вогняний" футбол показували лідери національної команди – Сергій Ребров і Андрій Шевченко. З протилежного боку виступали – Анатолій Бишовець, який грав у київському Динамо та Віктор Онопко й Андрій Канчельскіс, уродженці України.
Великий запал протистояння не відверто, але спонукала ФІФА, яка розмістила "триколірних" на 29-му місці, а українців на 68-е, попереду було навіть Зімбабве.
Між фанатами збірних також виникла ворожнеча, українські вболівальники хотіли, щоб "синьо-жовті" рознесли росіян, які ніколи не сприймали Україну як окрему державу.
Історичний банер фанатів та перемога збірної України
Вболівальники збірної України вивісили на головному стадіоні країни НСК "Олімпійський" незабутній банер з написом: "Хмельницьке сало краще за російські "пельмени". Настукаємо москалям".
На цей матч зібралась велика кількість фанатів, які одразу завдали настрій гри та погнали підопічних Йожефа Сабо вперед. Вже на 14-й хвилині гри рахунок відкрив Сергій Попов з подачі Сергія Реброва, а на 24-й Сергій Скаченко не залишив шансів Харіну, вийшовши з воротарем віч-на-віч.
Гравець збірної Варламов зменшив перевагу українців на 66-й хвилині, але невдовзі Сергій Ребров реалізував пенальті та подвоїв рахунок. Віктор Онопко на 87-й хвилині забив гол і встановив підсумковий рахунок 3:2 на користь "синьо-жовтих".
Відеоогляд матчу Україна – Росія:
Перемогу української збірної святкував не тільки "Олімпійський", але і вся країна, адже це було питання честі та гідності. Сьогодні, 5 вересня 2024 року рівно 26 років з моменту історичної перемоги "синьо-жовтої" команди в українсько-російському дербі.
До слова. У другій грі у Москві команди зіграли у нічию, але тоді Андрій Шевченко відзначився легендарним голом російському голкіперу Філімонову. Воротар відбив м'яч у свої ворота.
Наразі деякі представники тієї збірної працюють в українському футболі. Колишній воротар Динамо, Олександр Шовковський, тепер головний тренер киян, Андрій Шевченко – президент УАФ, а Сергій Ребров, який забив третій гол тоді, керманич збірної України.