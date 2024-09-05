26 років тому Україна перемогла Росію у історичному дербі: легендарне відео

Після розпаду Радянського союзу Україна та Росія зустрілись як самобутні національні команди у першому турі відбору на чемпіонат Європи 2000 року. Матч вийшов видовищним та напруженим.

5 вересня 1998 року відбувся матч першого туру кваліфікації між Україною та Росією. У історичному протистоянні двох збірних важливу та тяжку перемогу здобули "синьо-жовті", пише 24 канал.

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Передумови першого українсько-російського дербі

Збірну України тренував Йожеф Сабо, а в атакувальній ланці "вогняний" футбол показували лідери національної команди – Сергій Ребров і Андрій Шевченко. З протилежного боку виступали – Анатолій Бишовець, який грав у київському Динамо та Віктор Онопко й Андрій Канчельскіс, уродженці України.

Великий запал протистояння не відверто, але спонукала ФІФА, яка розмістила "триколірних" на 29-му місці, а українців на 68-е, попереду було навіть Зімбабве.

Між фанатами збірних також виникла ворожнеча, українські вболівальники хотіли, щоб "синьо-жовті" рознесли росіян, які ніколи не сприймали Україну як окрему державу.

Історичний банер фанатів та перемога збірної України

Вболівальники збірної України вивісили на головному стадіоні країни НСК "Олімпійський" незабутній банер з написом: "Хмельницьке сало краще за російські "пельмени". Настукаємо москалям".

Банер уболівальників збірної України на матчі проти Росії

На цей матч зібралась велика кількість фанатів, які одразу завдали настрій гри та погнали підопічних Йожефа Сабо вперед. Вже на 14-й хвилині гри рахунок відкрив Сергій Попов з подачі Сергія Реброва, а на 24-й Сергій Скаченко не залишив шансів Харіну, вийшовши з воротарем віч-на-віч.

Гравець збірної Варламов зменшив перевагу українців на 66-й хвилині, але невдовзі Сергій Ребров реалізував пенальті та подвоїв рахунок. Віктор Онопко на 87-й хвилині забив гол і встановив підсумковий рахунок 3:2 на користь "синьо-жовтих".

Відеоогляд матчу Україна – Росія:

Перемогу української збірної святкував не тільки "Олімпійський", але і вся країна, адже це було питання честі та гідності. Сьогодні, 5 вересня 2024 року рівно 26 років з моменту історичної перемоги "синьо-жовтої" команди в українсько-російському дербі.

До слова. У другій грі у Москві команди зіграли у нічию, але тоді Андрій Шевченко відзначився легендарним голом російському голкіперу Філімонову. Воротар відбив м'яч у свої ворота.

Наразі деякі представники тієї збірної працюють в українському футболі. Колишній воротар Динамо, Олександр Шовковський, тепер головний тренер киян, Андрій Шевченко – президент УАФ, а Сергій Ребров, який забив третій гол тоді, керманич збірної України.