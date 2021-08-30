Збірна України провела перше тренування при Петракову: фото

Збірна України розпочала свою підготовку до вересневих матчів відбору до ЧС-2022. Команда провела своє перше тренування при новому наставнику Олександру Петракову.

Перше тренування збірної України під керівництвом тренерського штабу Олександра Петракова відбулося на НТК ім. Баннікова й тривало 45 хвилин.

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У ньому взяли участь 12 гравців, присутніх на даний момент у розташуванні збірної. Спочатку хлопці здійснили пробіжку, після чого виконали комплекс відновлювальних вправ. Потім команда розділилася на дві групи, кожна з яких зіграла в теніс-бол.



Тренування збірної України / Фото: УАФ

30 серпня разом з Євгеном Макаренком, Дмитром Різником та шістьма гравцями Шахтаря, які приєднаються до команди, збірна вилетить до Нур-Султана.

Склад збірної України на вересневий збір

Воротарі: Андрій Пятов, Дмитро Різник, Денис Бойко.

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Едуард Соболь, Тарас Качараба.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Ігор Харатін, Євген Макаренко.

Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан.